СК РФ взял под контроль расследование дела об исчезновении подростка в Приморье
В центральном аппарате Следственного комитета РФ поставлен на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), по факту безвестного исчезновения 15-летнего подростка.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на СК РФ, в рамках расследования уголовного дела продолжаются поиски мальчика, который 23 августа 2019 года в районе поселка Тигровый Анучинского района Приморского края ушел за грибами и не вернулся.
В целях установления места нахождения ребенка организованы поисковые мероприятия, в которых задействованы сотрудники Следственного комитета РФ, органов внутренних дел, МЧС РФ, а также волонтеры.
Все желающие принять участие в поисковых мероприятиях по розыску пропавшего подростка, имеющие зарегистрированное охотничье оружие, а также технические средства и навыки ориентирования в труднодоступной местности, могут обращаться к координатору деятельности добровольцев отряда «ПримПоиск» - т. 8 914 721 22 32, 8 962 334 51 07, либо написать на почту primpoisk25@gmail.com. Телефон оперативного сотрудника ОМВД России по Михайловскому району - 8 999 296 92 86.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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