Сотрудники ОМОН подключились к поискам ребенка в приморской тайге
В тайге, недалеко от села Тигровое Приморского края в 192 км от города Владивостока, пропал 15-летний житель Чугуевского района. На поиски подростка ориентированы волонтеры, полицейские, сотрудники МЧС.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу Управления Росгвардии по Приморскому краю, в район поиска ребенка выдвинулся личный состав отряда мобильного особого назначения (г. Уссурийск). Задействуется более 80 человек личного состава и 6 единиц спецтехники ОМОН высокой проходимости.
Сотрудники ОМОН, прибыв на место, незамедлительно приступили к выполнению поставленной задачи. За сутки росгвардейцы обследовали около 32 квадратных километров площади.
Поисковые мероприятия осложняются труднопроходимой местностью, отсутствием связи и сложными погодными условиями.
Напомним, 15-летний подросток 23 августа, находясь на заготовке дров в лесном массиве, отправился в лес в районе поселка Тигровый за грибами и пропал.
Приметы пропавшего подростка: рост около 165 см, худощавого телосложения, волос темный, был одет в черную куртку, темное спортивное трико, резиновые сапоги.
С целью выяснения обстоятельств безвестного исчезновения 15-летнего подростка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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