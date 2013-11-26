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Сотрудники ОМОН подключились к поискам ребенка в приморской тайге

Сотрудники ОМОН подключились к поискам ребенка в приморской тайге

Фото: Tomsk.Ru

В тайге, недалеко от села Тигровое Приморского края в 192 км от города Владивостока, пропал 15-летний житель Чугуевского района. На поиски подростка ориентированы волонтеры, полицейские, сотрудники МЧС.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу Управления Росгвардии по Приморскому краю, в район поиска ребенка выдвинулся личный состав отряда мобильного особого назначения (г. Уссурийск). Задействуется более 80 человек личного состава и 6 единиц спецтехники ОМОН высокой проходимости.

Сотрудники ОМОН, прибыв на место, незамедлительно приступили к выполнению поставленной задачи. За сутки росгвардейцы обследовали около 32 квадратных километров площади.

Поисковые мероприятия осложняются труднопроходимой местностью, отсутствием связи и сложными погодными условиями.

Напомним, 15-летний подросток 23 августа, находясь на заготовке дров в лесном массиве, отправился в лес в районе поселка Тигровый за грибами и пропал.

Приметы пропавшего подростка: рост около 165 см, худощавого телосложения, волос темный, был одет в черную куртку, темное спортивное трико, резиновые сапоги.

С целью выяснения обстоятельств безвестного исчезновения 15-летнего подростка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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