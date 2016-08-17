«Не сдаемся ни на минуту»: 100 кв.км. тайги обошли спасатели в поисках пропавшего подростка
Поисковые отряды продолжают, пока безуспешно, прочесывать тайгу в надежде отыскать живым и невредимым Василия Ковалева, который 23 августа пропал в лесном массиве в районе 7 км от п. Тигровый, — сообщают «Вести: Приморье».
Как рассказывают в своих соцсетях участники Приморской региональной общественной организации «ПримПоиск», каждый день люди, проходят больше 15 км по тяжелой местности в тайге. За эти дни обследовано более 100 кв. км. тайги.
«Поиски осложняются сложным рельефом, плохими дорогами, погодными условиями, отсутствием какой-либо связи и наличием дикого зверя», — отмечают волонтеры.
На месте работают сотрудники полиции Михайловского района, Следственного комитета, Росгвардии, ОМОН, Лесной охраны разных районов Приморского края, МЧС, волонтеры "ПримПоиск", военные и другие.
Используются квадроцикл, вертолет и высокопроходимая техника.
«Люди работают на износ, но не сдаются ни на минуту. Каждое утро на месте собираются старшие всех групп, планируют новые задачи и уходят в лес. На связи каждую минуту с друг другом по рации. Есть подготовленные люди с оружием, ведь рядом ходят звери. Вечерами людям хватает сил подвести итоги, покушать и без сил уже под утро все падают спать на несколько часов. В данный момент работает слаженная команда профессионалов, и мы верим, что скоро всё закончится», — надеются спасатели.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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