В Приморье отец найденного в лесу подростка поблагодарил участников поисковой операции

23 августа 15-летний житель села Пшеницино Чугуевского района Василий Ковалев находился с отцом в тайге за селом Тигровое Анучинского района на заготовке дров. После обеда подросток ушел за грибами и не вернулся.

В течение тринадцати дней сотрудниками полиции, МЧС, военнослужащими, Росгвардии, следственного комитета, представителями лесной охраны, волонтёрами общественного объединения «Поиск пропавших детей - Приморский край» с использованием квадроцикла, вертолёта и высокопроходимой техники проводились мероприятия, направленные на розыск пропавшего в лесу несовершеннолетнего. Как сообщили в пресс-службе ОМВД России по Михайловскому району, всего в поисковой операции участвовали более 300 человек. Люди работали на износ, почти без отдыха, то под палящим солнцем, то под проливным дождем.

В ходе поисковых мероприятий представители Министерства обороны России обнаружили мальчика на пасеке в лесном массиве в пяти километрах от села Отрадное. Противоправных действий в отношении подростка не совершено. Несовершеннолетний был обследован специалистами скорой медицинской помощи. Угрозы его жизни и здоровью нет.

В ходе опроса подросток пояснил, что отправился собирать дикоросы, сбился с пути и заблудился в лесу. Через три дня он вышел к пчеловодному хозяйству, где вместе со сторожем ожидал спада уровня воды в реке, чтобы идти дальше либо ждать владельца пасеки, который раз в 10 дней привозил продукты питания. Сообщить о своем местонахождении он не мог из-за отсутствия средств связи.

Как сообщили инспекторы по делам несовершеннолетних, мальчик проживает в неполной семье с отцом и сестрой, на профилактическом учете не состоит. Семья характеризуется положительно. В свободное время подросток часто ходит в лес за дикоросами.

Отец спасенного ребенка Андрей Ковалев искренне благодарит всех, кто участвовал в поисковых мероприятиях.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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