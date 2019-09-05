Новости Общество Видео Происшествия

Сегодня, 12:53
 

В Приморье отец найденного в лесу подростка поблагодарил участников поисковой операции

Фото: Пресс-служба ОМВД России по Михайловскому району Приморского края

23 августа 15-летний житель села Пшеницино Чугуевского района Василий Ковалев находился с отцом в тайге за селом Тигровое Анучинского района на заготовке дров. После обеда подросток ушел за грибами и не вернулся.

В течение тринадцати дней сотрудниками полиции, МЧС, военнослужащими, Росгвардии, следственного комитета, представителями лесной охраны, волонтёрами общественного объединения «Поиск пропавших детей - Приморский край» с использованием квадроцикла, вертолёта и высокопроходимой техники проводились мероприятия, направленные на розыск пропавшего в лесу несовершеннолетнего. Как сообщили в  пресс-службе ОМВД России по Михайловскому району, всего в поисковой операции участвовали более 300 человек. Люди работали на износ, почти без отдыха, то под палящим солнцем, то под проливным дождем.

В ходе поисковых мероприятий представители Министерства обороны России обнаружили мальчика на пасеке в лесном массиве в пяти километрах от села Отрадное. Противоправных действий в отношении подростка не совершено. Несовершеннолетний был обследован специалистами скорой медицинской помощи. Угрозы его жизни и здоровью нет.

В ходе опроса подросток пояснил, что отправился собирать дикоросы, сбился с пути и заблудился в лесу. Через три дня он вышел к пчеловодному хозяйству, где вместе со сторожем ожидал спада уровня воды в реке, чтобы идти дальше либо ждать владельца пасеки, который раз в 10 дней привозил продукты питания. Сообщить о своем местонахождении он не мог из-за отсутствия средств связи.

Как сообщили инспекторы по делам несовершеннолетних, мальчик проживает в неполной семье с отцом и сестрой, на профилактическом учете не состоит. Семья характеризуется положительно. В свободное время подросток часто ходит в лес за дикоросами.

Отец спасенного ребенка Андрей Ковалев искренне благодарит всех, кто участвовал в поисковых мероприятиях.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в ВКонтакте,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:




Восток 24: Наши вести









Отдых у моря