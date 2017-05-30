В Уссурийске рабочий упал с крыши девятиэтажного дома
25 августа в 9.15 по адресу ул. Октябрьская, 65A в Уссурийске ремонтировали крышу. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на популярный городской паблик Инстаграм mark2_che, строитель сорвался с девятого этажа и получил травмы, от которых скончался на месте.
По словам подписчиков паблика, рабочий не соблюдал технику безопасности, был без страховки.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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