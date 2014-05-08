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Большегруз собрал три автомобиля во Владивостоке на Выселковой

Большегруз собрал три автомобиля во Владивостоке на Выселковой

Фото: "Экипажи ДПС"

Во владивостоке на улице Выселковой возле дома № 30 произошло массовое ДТП. Большегруз собрал три машины, - в том числе автомобиль таксомоторной компании, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Экипажи ДПС".

В аварии пострадал водитель такси.

Очевидцы сообщают, что перед Выселковой собирается автопробка.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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