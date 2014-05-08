Большегруз собрал три автомобиля во Владивостоке на Выселковой

Во владивостоке на улице Выселковой возле дома № 30 произошло массовое ДТП. Большегруз собрал три машины, - в том числе автомобиль таксомоторной компании, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Экипажи ДПС".

В аварии пострадал водитель такси.

Очевидцы сообщают, что перед Выселковой собирается автопробка.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru