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Более чем на 20 улицах Владивостока на этой неделе проведут восстановительный ремонт

Более чем на 20 улицах Владивостока на этой неделе проведут восстановительный ремонт

Фото: Администрация г. Владивостока

Городские дорожные службы продолжают ремонтные работы. На этой неделе, как только это будут позволять погодные условия, рабочие планирует провести восстановительный ремонт поврежденных участков городских магистралей более чем по 20 адресам.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу мэрии, в планах у дорожников на эту неделю - устранение неровностей и ремонт поврежденных участков дорожного полотна на улицах Фирсова, Стрелочной, перекрёстке Анны Щетининой и Выселковой, Окатовой, З, Космодемьянской, Колесника, Гоголя, Новоивановской, Володарского (в районе съезда на Пушкинскую), Лазо, в Светланском переулке, на Посьетской, перекрёстке Фонтанной и Алеутской, Набережной и других.

Напомним, что на днях дорожники восстанавливали покрытие на Некрасовском путепроводе, Луговой, Маковского, в районе «Зари» и по другим адресам.

Оперативно приступить к работам и провести ремонт поврежденных участков дорог краевого центра распорядился глава Владивостока Олег Гуменюк.

Администрация города просит автолюбителей быть внимательными на участках дорог, где ведутся ремонтные работы.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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