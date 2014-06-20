Гребец Иван Штыль завоевал свое 16 золото на чемпионате мира 

Гребец из Приморья Иван Штыль завоевал золото на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ в составе сборной страны, сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на ТАСС.

Россияне Иван Штыль, Павел Петров, Михаил Павлов и Виктор Мелантьев стали первыми на дистанции 500 м в каноэ-четверках. Чемпионат мира проходит в венгерском Сегеде.

Российские спортсмены показали результат 1 минута 34,69 секунды. Серебряные медали завоевали немцы (1.35,83), бронзу - белорусы (1.37,14).

Штыль является бронзовым призером Олимпийских игр 2012 года, также в его активе 16 золотых, семь серебряных и одна бронзовая награда чемпионатов мира.

Эта золотая медаль стала второй для сборной России на турнире. Ранее Александр Дьяченко и Юрий Постригай стали первыми в байдарках-двойках на дистанции 200 м. Также в активе россиян три серебряные и одна бронзовая награды мирового первенства. Команда занимает пятое место в медальном зачете.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]