Гребец Иван Штыль завоевал свое 16 золото на чемпионате мира
Гребец из Приморья Иван Штыль завоевал золото на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ в составе сборной страны, сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на ТАСС.
Россияне Иван Штыль, Павел Петров, Михаил Павлов и Виктор Мелантьев стали первыми на дистанции 500 м в каноэ-четверках. Чемпионат мира проходит в венгерском Сегеде.
Российские спортсмены показали результат 1 минута 34,69 секунды. Серебряные медали завоевали немцы (1.35,83), бронзу - белорусы (1.37,14).
Штыль является бронзовым призером Олимпийских игр 2012 года, также в его активе 16 золотых, семь серебряных и одна бронзовая награда чемпионатов мира.
Эта золотая медаль стала второй для сборной России на турнире. Ранее Александр Дьяченко и Юрий Постригай стали первыми в байдарках-двойках на дистанции 200 м. Также в активе россиян три серебряные и одна бронзовая награды мирового первенства. Команда занимает пятое место в медальном зачете.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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