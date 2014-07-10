Новый вид древнейшей керамики раскопали приморские ученые

Ученые Дальневосточного федерального университета вместе с коллегами из Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН нашли в Приморье новый вид древней керамики, сообщили в пресс-службе ДВФУ.

Открытие поможет в изучении сложной картины взаимодействия различных культурных традиций в регионе в период появления первых металлов - бронзы и железа.

Во время раскопок на памятнике «Черепаха 7», который расположен на северном побережье Уссурийского залива и относится к янковской культуре Южного Приморья (рубеж II-I - первая половина I тыс. до н. э.), ученые впервые обнаружили новую керамику, не относящуюся к янковской гончарной традиции.

Ранее изученная янковская археологическая культура была распространена в южной части Приморского края, преимущественно вдоль морского побережья залива Петра Великого и относится к эпохе раннего железа (IX-VIII-V вв. до н. э.). Гончарные изделия янковской культуры выполнены в теплой цветовой гамме.

Новая же находка — несколько археологически целых сосудов и около 500 фрагментов керамики — имеют темно-серый или черный цвет поверхности. Ученые дали название находке "черная серия". По их данным, она может относиться к периоду раннего палеометалла, то есть времени появления в Приморье первых бронзовых изделий (рубеж II-I - середина I тыс. до н. э).

«Некоторые внешние признаки керамики янковской традиции и найденной нами «черной серии», а также тот факт, что их обнаружили в одном керамическом комплексе, позволяют нам выдвинуть рабочую гипотезу о том, что различные культуры не только могли сосуществовать на юге Дальнего Востока в период рубежа II-I тыс. до н. э., но и влиять друг на друга, что проявляется в синкретизме гончарных традиций», — рассказал один из участников раскопок Евгений Никитин.

Такие исследования имеют большое значения для понимания процессов, происходивших в Приморье и на сопредельных территориях во II-I тыс. до н. э.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]