Новый вид древнейшей керамики раскопали приморские ученые
Ученые Дальневосточного федерального университета вместе с коллегами из Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН нашли в Приморье новый вид древней керамики, сообщили в пресс-службе ДВФУ.
Открытие поможет в изучении сложной картины взаимодействия различных культурных традиций в регионе в период появления первых металлов - бронзы и железа.
Во время раскопок на памятнике «Черепаха 7», который расположен на северном побережье Уссурийского залива и относится к янковской культуре Южного Приморья (рубеж II-I - первая половина I тыс. до н. э.), ученые впервые обнаружили новую керамику, не относящуюся к янковской гончарной традиции.
Ранее изученная янковская археологическая культура была распространена в южной части Приморского края, преимущественно вдоль морского побережья залива Петра Великого и относится к эпохе раннего железа (IX-VIII-V вв. до н. э.). Гончарные изделия янковской культуры выполнены в теплой цветовой гамме.
Новая же находка — несколько археологически целых сосудов и около 500 фрагментов керамики — имеют темно-серый или черный цвет поверхности. Ученые дали название находке "черная серия". По их данным, она может относиться к периоду раннего палеометалла, то есть времени появления в Приморье первых бронзовых изделий (рубеж II-I - середина I тыс. до н. э).
«Некоторые внешние признаки керамики янковской традиции и найденной нами «черной серии», а также тот факт, что их обнаружили в одном керамическом комплексе, позволяют нам выдвинуть рабочую гипотезу о том, что различные культуры не только могли сосуществовать на юге Дальнего Востока в период рубежа II-I тыс. до н. э., но и влиять друг на друга, что проявляется в синкретизме гончарных традиций», — рассказал один из участников раскопок Евгений Никитин.
Такие исследования имеют большое значения для понимания процессов, происходивших в Приморье и на сопредельных территориях во II-I тыс. до н. э.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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