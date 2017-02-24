Ученые ДВФУ участвуют в создании «аэрокосмической» керамики





Окна для аэрокосмической техники можно будет изготовить из керамики, в создании которой принимают участие ученые ДВФУ, — сообщили «Вестям: Приморье» в вузе.

Молодые ученые из Дальневосточного федерального университета вместе с коллегами из Института химии ДВО РАН, Института монокристаллов НАНУ (Украина) и Шанхайского института керамики КАН (КНР) разработали нанокомпозитную керамику из оксида иттрия и оксида магния, прозрачную в ИК-области. Материал актуален в современных высокотехнологичных производствах, в частности для создания защитных окон инфракрасных систем аэрокосмической техники. Статья об этом опубликована в авторитетном издании Ceramics International.

Новая керамика обладает «шахматной» структурой, средним размером зерна 250 нм и микротвердостью более 11 Гпа, пропуская более 70% света в инфракрасном диапазоне при длине волны до 6000 нм.

Субмикронный размер зерен и равномерное их распределение в объеме керамики Y2O3−MgO обеспечивают ее высокие оптические качества, а также теплофизические и механические свойства (жаропрочность, теплопроводность, твердость и т.д.). По этим параметрам керамика превосходит однофазные коммерческие аналоги Y2O3 и MgO. Сочетания улучшенных эксплуатационных характеристик удалось добиться за счет применения инновационного метода искрового плазменного спекания нанопорошков оксидов иттрия и магния. Метод активно развивают ученые ДВФУ и Института химии ДВО РАН.

«Чтобы создать нанокерамику Y2O3−MgO с “шахматной” структурой, наши коллеги решили непростую задачу и обеспечили равномерное распределение точек контакта частиц нанопорошков оксида иттрия и оксида магния», — рассказал руководитель исследовательской команды из ДВФУ, старший научный сотрудник Центра НТИ ДВФУ Денис Косьянов.

Ученый объяснил, что керамические нанокомпозиты Y2O3−MgO лишь пару лет активно изучаются во всем мире в качестве перспективных материалов для работы в инфракрасном диапазоне длин волн.

Напомним, в ДВФУ реализуется приоритетный проект «Материалы» и Центр НТИ по направлению виртуальной и дополненной реальности, в рамках которых ученые разрабатывают научно-технические основы создания полифункциональных керамических материалов для микроэлектроники, осветительной техники и радиохимии.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]