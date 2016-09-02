Запоздалое штормовое предупреждение объявлено во Владивостоке

Во вторник, 27 августа, в 9:35:33 на официальном сайте Примгидромета появилось штормовое предупреждение об опасных явлениях во Владивостоке.

В нем, в частности, указывается, что "утром и днем 27.08 в г. Владивостоке ожидается очень сильный дождь с количеством 50 мм и более за 12 часов Днем 27, ночью и днем 28 августа в южной половине и на северо-западе края ожидаются сильные (15-49 мм за 12 часов и менее), местами очень сильные дожди с количеством 50 мм и более за 12 часов и менее.

Жители столицы Приморья негодуют и считают, что синоптики "проспали": к полдесятому утра 27 августа Владивосток "утонул" там где только можно и нельзя: подтопления дорог и придомовых территорий произошло сразу в десятках местах, на дороги сошло несколько оползней, пострадали не менее 10 автомобилей. Как сообщали ранее "Вести:Приморье", в одном из них засыпало грунтом владельца джипа, которого срочно госпитализировали с травмой позвоночника.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

По Вашему мнению, синоптики ошиблись: - нет, еще на той неделе они говорили, что 27-28 августа будут дожди - ошиблись частично, дожди предсказывали, но не ожидали, что будет такой потоп - "обделались по полной", погода нокаутировала Владивосток -нет четкого мнения Голосовать Результаты опроса

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