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Как тонет Дальний? Павильоны на Улице Дальнего Востока смывает дождем

Как тонет Дальний? Павильоны на Улице Дальнего Востока смывает дождем

На острове Русский, где во всю готовятся к V Восточному экономическому форуму, сильные дожди привели к подтоплению главной тематической площадки форума - Улица Дальнего Востока, сообщает "Вести: Приморье". 

Судя по кадрам, которые сняли очевидцы на Университетской набережной, вода подобралась к павильонам дальневостчоных регионов, монтаж которых здесь вышел на финишную прямую. Работы пока приостановленны. Люди спасают инструменты и пытаются своими силами минимизировать последствия разгула стихии.

  


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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