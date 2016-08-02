Как тонет Дальний? Павильоны на Улице Дальнего Востока смывает дождем
На острове Русский, где во всю готовятся к V Восточному экономическому форуму, сильные дожди привели к подтоплению главной тематической площадки форума - Улица Дальнего Востока, сообщает "Вести: Приморье".
Судя по кадрам, которые сняли очевидцы на Университетской набережной, вода подобралась к павильонам дальневостчоных регионов, монтаж которых здесь вышел на финишную прямую. Работы пока приостановленны. Люди спасают инструменты и пытаются своими силами минимизировать последствия разгула стихии.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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