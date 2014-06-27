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В ближайшие выходные набережная ДВФУ будет закрыта

В ближайшие выходные набережная ДВФУ будет закрыта

Фото: Администрация г. Владивостока

24 и 25 августа Университетская набережная в кампусе ДВФУ на острове Русский будет закрыта для посещения. Это связано со строительством павильонов на «Улице Дальнего Востока» и проведением работ по благоустройству. В понедельник набережная вновь будет открыта для всех желающих.

Как сообщили в администрации города, в период подготовки к Восточному экономическому форуму на Университетской набережной идут активные работы по наведению чистоты, оформлению зеленых насаждений. Параллельно с этим идет процесс обеспечения строящихся павильонов электричеством и другие работы. В этом задействована специальная техника. Для соблюдения всех необходимых мер безопасности принято решение набережную на два дня закрыть, чтобы специалисты могли провести все планируемые мероприятия.

Напомним, Восточный экономический форум в этом году пройдет во Владивостоке с 4 по 6 сентября. Одним из самых ярких его проектов вновь станет «Улица Дальнего Востока», где все регионы Дальневосточного федерального округа представят в специальных павильонах на Университетской набережной свои достижения. Планируется, что 7 сентября выставку смогут посетить организованные группы ветеранов, школьников, студентов, люди с ограниченными возможностями здоровья. 8 сентября вход на «Улицу Дальнего Востока» будет свободным для всех желающих. К форуму готовится большая культурная и спортивная программа.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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