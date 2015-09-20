Анонс на 8 сентября
8 сентября - Единый день голосования в Приморье.
8 сентября с 10.00 до 20.00 «Улицу Дальнего Востока» на Русском острове (Университетская набережная)смогут посетить жители и гости Владивостока.
8 сентября в 6.00 на Спортивной Набережной Владивостока, яхт-клуб - прогулка на SUP досках. Спортивная набережная, Яхт клуб,
8 сентября в 12.00 на Спортивной Набережной Владивостока - День внутреннего мира.
8 сентября в 12.00 на Спортивной Набережной Владивостока, Батарейная, 2а - День доброго мороженого.
8 сентября в 17.00 на Спортивной Набережной Владивостока - Мастер-классы по буги-вуги.
8 сентября в 18.00 на Спортивной Набережной Владивостока, яхт-клуб - прогулка на SUP досках.
8 сентября - Международный день грамотности.
8 сентября - День танкиста в России.
8 сентября - День финансиста в России.
8 сентября - День памяти жертв фашизма.
8 сентября - Международный день солидарности журналистов.
8 сентября - Всемирный день журавля.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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