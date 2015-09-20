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Анонс на 8 сентября

8 сентября - Единый день голосования в Приморье.

8 сентября с 10.00 до 20.00 «Улицу Дальнего Востока» на Русском острове (Университетская набережная)смогут посетить жители и гости Владивостока.

8 сентября в 6.00 на Спортивной Набережной Владивостока,  яхт-клуб - прогулка на SUP досках. Спортивная набережная, Яхт клуб,

8 сентября в 12.00 на Спортивной Набережной Владивостока - День внутреннего мира.

8 сентября в 12.00 на Спортивной Набережной Владивостока,  Батарейная, 2а - День доброго мороженого.

8 сентября в 17.00  на Спортивной Набережной Владивостока - Мастер-классы по буги-вуги.

8 сентября в 18.00  на Спортивной Набережной Владивостока,  яхт-клуб - прогулка на SUP досках.

8 сентября - Международный день грамотности.

8 сентября - День танкиста в России.

8 сентября - День финансиста в России.

8 сентября - День памяти жертв фашизма.

8 сентября - Международный день солидарности журналистов.

8 сентября - Всемирный день журавля.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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