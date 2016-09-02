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Анонс на 3 сентября

С 7.00 3 сентября до 23 часов 59 минут 7 сентября будет ограничена парковка любых транспортных средств на автомобильных дорогах острова Русский.

3 сентября в 18.30 – Приморская краевая филармония (Светланская, 15) – концертная программа «Дорогой мира и добра». 

3 сентября в 19.00 – FESCO Hall (Верхнепортовая, 38) – шоу японских барабанщиков Aska Gumi. 

3 сентября в 19.00 – стадион «Динамо» (Адмирала Фокина, 1) – открытая тренировка в рамках подготовки к Galaxy Marathon для новичков. 

3 сентября в 19.00 – «Римско» (Капитана Шефнера, 2а) – урок парных танцев. 

3 сентября в 19.30 – набережная Спортивной гавани – вечера аргентинского танго. 

3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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