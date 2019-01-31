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Анонс на 6 сентября

6 сентября в 16.00 в центре современного искусства «Артэтаж» - открытие I Международного фестиваля «Шерсть и шелк».

6 сентября в 10.30 – Театр молодежи,  Владивосток (Светланская, 15а) – спектакль «СонЛандия». 

6 сентября в 19.00 – кинотеатр «Уссури»,  Владивосток (Светланская, 31) – Дни якутского кино. 

6 сентября в 19.00 – Старый дворик ГУМа,  Владивосток (Светланская, 33) – открытая танцевальная площадка. Танцы XIX века. 

6 сентября в 19.00 – «Скайлаз», Владивосток (Волховская, 29) – открытие школы скалолазания. 

6 сентября в 19.00 – Приморская сцена Мариинского театра (Фастовская, 20) – камерный спектакль «Река Потудань». 

6 сентября в 19.00 – Приморская краевая филармония (Светланская, 15) – эстрадная шоу-программа «Бродвей vs Голливуд».


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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