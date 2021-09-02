Анонс на 3 сентября

3 сентября в 17:00. Уссури. Дни якутского кино. г. Владивосток, ул. Светланская, 31.

3 сентября в 10:00. Приморский краевой центр народной культуры. Межклубная фотовыставка "Пять". г. Владивосток, ул. Пушкинская, 25.

3 сентября в 10:00. Дом-музей семьи Сухановых. Выставка «Портрет семьи Сухановых». г. Владивосток, ул. Суханова, 9.

3 сентября в 10:00. Первый детский LOFT. Игротека с интерактивной стеной "Кидалки-Попадалки". г. Владивосток, ул. Комсомольская, 25Б.

3 сентября в 14:00. Нагорный парк. Рисуем в Нагорном парке. г. Владивосток.

3 сентября в 15:30. Стартум. Мастер - класс для детей по робототехнике. г. Владивосток, ул. Набережная, 5В.

3 сентября в 17:00. Набережная Цесаревича. Фестиваль «Русское зарубежье: города и лица». Открытие фотовыставки «Русское зарубежья в фотопортретах».

3 сентября в 18:00. Музей Города. Фестиваль «Русское зарубежье: города и лица». Презентация книги воспоминаний инженера Владивостокской крепости П. П. Унтербергера. г. Владивосток, ул. Петра Великого, 6.

3 сентября в 18:30. Старый дворик ГУМа. Открытая танцевальная площадка. Танцы XIX века. г. Владивосток, ул. Светланская, 33.

3 сентября в 18:30. Приморская краевая филармония. Открытие концертного сезона. Концертная программа «Шедевры Мировой Классики». г. Владивосток, ул. Светланская, 15.

3 сентября в 19:00. Приморская сцена Мариинского театра. Вечер классической музыки . г. Владивосток, ул. Фастовская, 20.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]