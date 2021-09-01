Анонс на 2 сентября

2 сентября в 08:00. Набережная Спортивной гавани. Иммерсивная медитация.

2 сентября в 10:00. Приморский краевой центр народной культуры. Межклубная фотовыставка "Пять". г. Владивосток, ул. Пушкинская, 25.

2 сентября в 10:00. Дом-музей семьи Сухановых. Выставка «Портрет семьи Сухановых». г. Владивосток, ул. Суханова, 9.

2 сентября в 15:30. Набережная Цесаревича. Фестиваль «Русское зарубежье: города и лица». Открытие фотовыставки «Русское зарубежья в фотопортретах».

2 сентября в 16:00. Анимагия. Ознакомительное занятие "Компьютерная анимация" для подростков. г. Владивосток, пр-т Острякова, 13Б.

2 сентября в 18:30. Приморская краевая филармония. Спектакль «Анна Франк» по пьесе Аси Волошиной. г. Владивосток, ул. Светланская, 15.

2 сентября в 19:00. Библиотека им. А. М. Горького. Встреча с известным путешественником и писателем Антоном Кротовым. г. Владивосток, ул. Некрасовская, 59А.

2 сентября в 19:00. Приморская сцена Мариинского театра. Премьера! Балет "Баядерка". г. Владивосток, ул. Фастовская, 20.

2 сентября в 20:00. Театр Молодежи. Театральный дворик: читка пьесы "Как эстонские хиппи разрушили Советский Союз". г. Владивосток, ул. Светланская, 15, арка рядом с главным входом в Театр молодёжи.

2 сентября в 21:00. Музей Города. Показ фильма «Конец прекрасной эпохи». г. Владивосток, ул. ул. Петра Великого, 6.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]