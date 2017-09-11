Анонс на 4 сентября
4 сентября с 11.00 до 12.00 в конференц-зале Приморского центра занятости населения по адресу: Владивосток, улица Пушкинская, 13 - ярмарка вакансий.
4 сентября в 4.30 – Приморский океанариум (Академика Касьянова, 25) – забег в поддержку редких видов животных Дальнего Востока.
4 сентября в 15.00 – «Хронос+», Владивосток (пр-т Острякова, 13) – мастер-класс «Исторические источники в заданиях ЕГЭ по истории».
4 сентября в 19.00 – Dom, Владивосток (Тигровая, 30) – мастер-класс ОГЭ/ЕГЭ по математике «Темы были, но мы забыли».
4 сентября в 19.00 – кинотеатр «Уссури», Владивосток (Светланская, 31) – Дни якутского кино.
4 сентября в 19.00 – стадион «Динамо», Владивосток (Адмирала Фокина, 1) – матч «Луч» – FK Cobalt (Oсака, Япония).
4 сентября в 19.00 – Приморская сцена Мариинского театра (Фастовская, 20) – балет «Дон Кихот» (билеты).
4 сентября – День специалиста по ядерному обеспечению России.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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