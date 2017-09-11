Новости Анонс

Сегодня, 16:32
 

Анонс на 4 сентября

4 сентября с 11.00 до 12.00 в конференц-зале Приморского центра занятости населения по адресу: Владивосток, улица Пушкинская, 13 - ярмарка вакансий.

4 сентября в 4.30 – Приморский океанариум (Академика Касьянова, 25) – забег в поддержку редких видов животных Дальнего Востока. 

4 сентября в 15.00 – «Хронос+», Владивосток (пр-т Острякова, 13) – мастер-класс «Исторические источники в заданиях ЕГЭ по истории». 

4 сентября в 19.00 – Dom, Владивосток (Тигровая, 30) – мастер-класс ОГЭ/ЕГЭ по математике «Темы были, но мы забыли». 

4 сентября в 19.00 – кинотеатр «Уссури», Владивосток (Светланская, 31) – Дни якутского кино. 

4 сентября в 19.00 – стадион «Динамо», Владивосток (Адмирала Фокина, 1) – матч «Луч» – FK Cobalt (Oсака, Япония). 

4 сентября в 19.00 – Приморская сцена Мариинского театра (Фастовская, 20) – балет «Дон Кихот» (билеты). 

4 сентября – День специалиста по ядерному обеспечению России.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Одноклассниках,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:




Восток 24: Наши вести









Отдых у моря