Анонс на 11 сентября
11 сентября в 15.00 – Владивосток (пр-т Острякова, 13) – мастер-класс «Карта России в заданиях ЕГЭ по истории».
11 сентября в 18.30 – Владивосток, Пушкинская, 109 – игра-тренинг Drive your life.
11 сентября в 19.00 – Приморский краевой центр народной культуры (Пушкинская, 25) – киноклуб «Ориент»: фильмы про животных.
11 сентября в 19.00 – Приморская сцена Мариинского театра (Фастовская, 20) – опера «Лючия ди Ламмермур».
11 сентября в 19.30 – Владивосток, «Фетисов-Арена» (Маковского, 284) – матч «Адмирал» – «Трактор».
11 сентября – Всероссийский день трезвости.
11 сентября – День специалиста органов воспитательной работы Вооруженных Сил России.
11 сентября – День победы русской эскадры над турецкой эскадрой у мыса Тендра.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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