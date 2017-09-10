Новости Анонс

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Анонс на 11 сентября

11 сентября в 15.00 – Владивосток (пр-т Острякова, 13) – мастер-класс «Карта России в заданиях ЕГЭ по истории». 

11 сентября в 18.30 – Владивосток, Пушкинская, 109 – игра-тренинг Drive your life. 

11 сентября в 19.00 – Приморский краевой центр народной культуры (Пушкинская, 25) – киноклуб «Ориент»: фильмы про животных. 

11 сентября в 19.00 – Приморская сцена Мариинского театра (Фастовская, 20) – опера «Лючия ди Ламмермур».

11 сентября в 19.30 – Владивосток, «Фетисов-Арена» (Маковского, 284) – матч «Адмирал» – «Трактор». 

11 сентября – Всероссийский день трезвости.

11 сентября – День специалиста органов воспитательной работы Вооруженных Сил России.

11 сентября – День победы русской эскадры над турецкой эскадрой у мыса Тендра.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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