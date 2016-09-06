Анонс на 7 сентября

7 сентября в 10.00 – набережная Цесаревича во Владивостоке – фитнес-зарядка в стиле Zumba.

7 сентября в 10.00 – ЖСК «Белый Парус» во Владивостоке (пос. Де-Фриз, Прибрежная) – фитнес-утро.

7 сентября в 12.00 – Театр молодежи во Владивостоке (Светланская, 15а) – спектакль «Алиса в Стране чудес».

7 сентября в 12.00 – Верхнепортовая, 18а во Владивостоке – мастер-класс по йоге и медитации.

7 сентября в 17.00 – Приморская сцена Мариинского театра (Фастовская, 20) – опера «Аида».

7 сентября в 18.30 – Театр молодежи во Владивостоке (Светланская, 15а) – спектакль «Собачье сердце».

7 сентября в 19.00 – Владивосток (Светланская, 10) – творческий вечер Виктории Ивановой.

7 сентября в 19.00 – Пушкинский театр во Владивостоке (Пушкинская, 27) – концерт Роона Стаала (Нидерланды).

7 сентября – Всемирный день бороды.

7 сентября – Всемирный день уничтожения военной игрушки.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]