Анонс на 10 сентября

С 10 по 16 сентября от горячего водоснабжения будут отключены жители части Первореченского и Ленинского районов, получающие тепло от ТЭЦ «Восточная» (адреса).

10 сентября в 18.30 – Театр молодежи, Владивосток (Светланская, 15а) – премьера спектакля «Планета Д».

10 сентября в 18.30 – Театр имени М. Горького, Владивосток (Светланская, 49) – МКФ 2019. Спектакль «Кадриль».

10 сентября в 19.30 – «Фетисов-Арена» (Маковского, 284) − матч «Адмирал» – «Трактор».

10 сентября – Всемирный день предотвращения самоубийств.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]