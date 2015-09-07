Анонс на 10 сентября
С 10 по 16 сентября от горячего водоснабжения будут отключены жители части Первореченского и Ленинского районов, получающие тепло от ТЭЦ «Восточная» (адреса).
10 сентября в 18.30 – Театр молодежи, Владивосток (Светланская, 15а) – премьера спектакля «Планета Д».
10 сентября в 18.30 – Театр имени М. Горького, Владивосток (Светланская, 49) – МКФ 2019. Спектакль «Кадриль».
10 сентября в 19.30 – «Фетисов-Арена» (Маковского, 284) − матч «Адмирал» – «Трактор».
10 сентября – Всемирный день предотвращения самоубийств.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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