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Анонс на 10 сентября

С 10 по 16 сентября от горячего водоснабжения будут отключены жители части Первореченского и Ленинского районов, получающие тепло от ТЭЦ «Восточная» (адреса).

10 сентября в 18.30 – Театр молодежи, Владивосток (Светланская, 15а) – премьера спектакля «Планета Д». 

10 сентября в 18.30 – Театр имени М. Горького, Владивосток (Светланская, 49) – МКФ 2019. Спектакль «Кадриль». 

10 сентября в 19.30 – «Фетисов-Арена» (Маковского, 284) − матч «Адмирал» – «Трактор». 

10 сентября – Всемирный день предотвращения самоубийств.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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