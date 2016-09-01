Анонс на 2 сентября

2 сентября в 12.30 у мемориала «Боевая слава Тихоокеанского флота» на Корабельной набережной состоится памятный митинг, посвящённый годовщине окончания Второй мировой войны, и патриотический флешмоб.

2 сентября с 10.00 до 12.00 в библиотеке № 20 Владивостока (пр-т 100-летия Владивостока, 128а) – открытый урок истории «И мужество, как знамя, пронесли».

2 сентября в связи с ремонтом пути движение автотранспорта через железнодорожный переезд, расположенный на автомобильной дороге в районе ст. Артём Приморский-1 в сторону мебельной фабрики, будет полностью закрыто.

С 7.00 2 сентября по 23.59 7 сентября во Владивостоке для обеспечения безопасности в период подготовки и проведения Восточного экономического форума будет ограничено движение и парковка тяжеловесного и крупного транспорта, а также транспортных средств, перевозящих опасные грузы, осужденных и лиц, находящихся под стражей, а также будет ограничена парковка любых транспортных средств на автомобильных дорогах острова Русский.

2 сентября в 14.00 во Владивостоке, Pizza House ave. Ostryakova (пр-т Острякова, 5Г) - детский праздник "Фикси-школа".

2 сентября - День знаний в Приморье — начало учебного года в школах.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]