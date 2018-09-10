Анонс на 13 сентября 

13 сентября в 11.00 - Приморская государственная картинная галереяул. Алеутская, 12 - выставка иконы «Четырехчастная» в рамках цикла «Святые лики».



13 сентября в 11.00 - Приморская государственная картинная галереяпр-т Партизанский, 12 - Александр Арсененко «Рыбёнок». Выставка одной картины.



13 сентября в 11.00 - Приморская государственная картинная галереяул. Алеутская, 12 - Персональная выставка Олега Подскочина «ТЕОФАНИЯ».

13 сентября в 10.00 - Владивосток, на стадионе «Юность», ул. Овчинникова, 26А - Просмотр юных футболистов.

13 сентября - День танкиста в России.

13 сентября - День парикмахера в России.

13 сентября - Всемирный день журавля.