Анонс на 13 сентября
13 сентября в 9.00 - на участке дороги в районе железнодорожных путей по улице Фадеева во Владивостоке будет временно ограничено движение автотранспорта из-за ремонтно-восстановительных работ на теплотрассе, которые планируется завершить до 16 сентября.
13 сентября в 10.00 - Русский остров - «Детские дни на форте Поспелова» – совместный проект Музея-заповедника «Владивостокская крепость» и Музея истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева при поддержке Министерства культуры РФ.
13 сентября в 14.00 - Владивосток, "Океан" IMAX, ул. Набережная, 3 - "АртМаркет на Коне".
13 сентября в 6.30, 14.00, 18.30 - Владивосток, Спортивная набережная, Яхт-клуб, небоскребы - Прогулка на SUP досках для новичков.
13 сентября в 12.00 - Владивосток, Набережная Спортивной гавани, возле фонтана - День Доброго Мороженого.
13 сентября в 15.30 - Набережная Спортивной гавани, Приморский край, Владивосток, улица Пограничная, 12 - Иммерсивная прогулка "Диалог с морем".
13 сентября в 19.00 - Владивосток, Набережная Спортивной гавани, Пляж Юбилейный - Иммерсивный концерт "Музыка моря".
13 сентября в 12.00 - Владивосток, ул. Грязелечебница, 21 стр. 2, Военно-патриотический клуб и историко-технический музей А. Козицкого "Техника XX века в Приморском крае" - День танкиста в музее на Садгороде.
13 сентября в 11.00 - Владивосток, Ботанический сад ДВО РАНул. Маковского, 142 - Осенняя программа для детей "Дубы-колдуны".
13 сентября в 11.00 - Приморская государственная картинная галереяул. Алеутская, 12 - выставка иконы «Четырехчастная» в рамках цикла «Святые лики».
13 сентября в 11.00 - Приморская государственная картинная галереяпр-т Партизанский, 12 - Александр Арсененко «Рыбёнок». Выставка одной картины.
13 сентября в 11.00 - Приморская государственная картинная галереяул. Алеутская, 12 - Персональная выставка Олега Подскочина «ТЕОФАНИЯ».
13 сентября в 10.00 - Владивосток, на стадионе «Юность», ул. Овчинникова, 26А - Просмотр юных футболистов.
13 сентября - День танкиста в России.
13 сентября - День парикмахера в России.
13 сентября - Всемирный день журавля.
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