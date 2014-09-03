Анонс на 9 сентября

9 сентября в Приморском центре народной культуры (Владивосток, ул. Пушкинская, 25) открывается выставка «Современный войлок: из глубины веков на модный подиум» (0+). Вход бесплатный.

9 сентября в 11.00 в Приморской государственной картинной галерее ( Владивосток, Партизанский проспект, 12) - открытие выставки одной картины - «Рыбёнок» Александра Арсененко.

9 сентября в 10.00 в Ботаническом саду Владивостока - Осенняя программа для детей "Дубы-колдуны".

9 сентября в 11.00 в Приморской государственной картинной галерее - Персональная выставка Олега Подскочина «ТЕОФАНИЯ». (Возрастное ограничение: 16+).

9 сентября в 18.00 во Владивостоке (ул. Басаргина, 26) Театральная студия NEXT проводит мастер-класс по актерскому мастерству для детей в возрасте от 7 до 14 лет. Бесплатно. Обязательная запись по телефону: +7(950) 293-60-39.

9 сентября - Международный день красоты.

9 сентября - День тестировщика в России.

9 сентября - День дизайнера-графика в России.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]