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Сегодня, 17:09
 

Владивостокцы на SUPах рассекают по улицам города

Фото: Whatsapp редакции "Вести: Приморье"

Сегодня во Владивостоке уже выпала третья часть от месячной нормы осадков. В городе затоплены улицы. Сапперы воспользовались ситуацией, чтобы покататься на своих досках прямо по улице Космонавтов.

Напомним, сегодня во Владивостоке прошел настоящий тропический ливень, за два часа выпало 40 мм осадков. Город оказался заложником стихии. Ливень создал пробки на дорогах, так как многие участки были затоплены, машины буквально уходили под воду. Оползни, спровоцированные сильным потоком дождя, сходили прямо на проезжие части дорог и наносили повреждения автомобилям.

В ближайшие сутки в краевой столице снова облачно и дождливо. Возможна гроза. Свежий южный ветер. Температурный фон существенно не изменится.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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