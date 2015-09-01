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Дожди в Приморье возобновятся с новой силой

Дожди в Приморье возобновятся с новой силой

Сегодня, 29 августа, утром дожди в Приморском крае немного приутихли, но во второй половине дня с развитием конвекции возобновятся с новой силой.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Примпогода.ру", в ближайшие сутки дождливая погода в Приморском крае сохранится. Ночью подойдёт высотный вихрь и интенсивность дождей увеличится. Температурный фон существенно меняться не будет и останется на уровне минувших суток.

Сохраняется повышенная водность рек и переувлажнение их бассейнов. Затоплены поймы рек Раздольная по всему течению, Комаровка и Борисовка. В ближайшие трое суток на реках края ожидается преимущественно подъёмы уровней воды. На отдельных участках рек возможен выход воды из берегов, подтопление прилегающей местности, хозяйственных объектов, сельхозугодий, участков дорог.

Из-за продолжительных дождей многие дороги местного значения стали непроходимыми. При усилении дождей отдельные участки могут быть подтоплены ливневыми и склоновыми стоками. На период дождей лучше воздержаться от поездок и туристических походов.

Во Владивостоке вчера выпало 33 мм осадков. В связи со значительными разрушениями и затоплением некоторых участков дорог, пригородных территории, жилых домов в городе объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Сегодня во Владивостоке во второй половине дня пойдёт дождь. Максимальная температура воздуха существенно не изменится. Город ещё не оправился после стихии, а в ближайшие сутки вновь окажется во власти непогоды. В краевой столице снова ожидается сильный дождь, который будет сопровождаться сильным ветром.

Горожанам лучше отказаться от поездок на личных автомобилях, и по возможности остаться дома, не парковаться под деревьями и подпорными стенами.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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