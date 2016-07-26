До конца лета в Приморье будет лить дождь

В ближайшие двое суток Приморье останется под воздействием малоподвижного фронта, дождливый период сохранится, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Примпогода.ру".

Завтра, 29 августа, сильные и очень сильные дожди пройдут в западной половине края, а в последующие сутки охватят большую часть Приморья. Фон минимальных температур останется прежним. Максимальные значения останутся на уровне сегодняшнего дня. Уменьшение дождей предполагается только в последний день лета.

Во Владивостоке в предстоящий четверг и пятницу погода без изменений. Дождь различной интенсивности сохранится. Температурный фон существенно не изменится. Улучшения погоды ожидается только в субботу.

В ближайшие трое суток паводковая ситуация на реках Приморского края осложнится. На фоне повышенной водности и переувлажнения бассейнов рек ожидаются дополнительные подъёмы уровня воды на большинстве рек края. В связи с продолжающимися интенсивными дождями Примгидромет распространил штормовое предупреждение.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]