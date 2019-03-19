До свиданья, солнце: в четверг в Приморье придут дожди с грозами
4 сентября в Приморье сохранится погода с переменной облачностью, преимущественно без осадков. Максимальные температуры останутся на уровне вчерашнего дня.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Примпогода.ру", в ближайшие сутки на юге края синоптическая ситуация измениться. Ночью с юга подойдёт фронтальный раздел, облачность уплотнится, и может начаться дождь, который сохранится большую часть дня. Дожди понизят здесь дневной температурный фон. Не исключены грозы. Остальная половина края останется в стороне от дождей, и температурный фон останется на прежнем уровне.
Во Владивостоке сегодня облачности над городом будет больше, но обойдётся без осадков. День ожидается немного прохладней, чем вчера. Ближайшей ночью подойдёт атмосферный фронт, и в городе начнётся небольшой дождь. Большую часть дня осадки сохранятся. Минимальная температура останется прежней. Максимальная температура воздуха составит +19…+22 °C.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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