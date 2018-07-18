Синоптики назвали время, когда погода испортится во Владивостоке

Во вторник, 6 августа, во второй половине дня к Приморью подойдёт очередной фронтальный раздел, местами могут пройти кратковременные дожди. Фон максимальных температур останется на прежнем уровне. Без осадков во Владивостоке, жара немного уменьшится, максимальная температура +27…+30 °С. В ближайшие сутки атмосферный фронт будет смещаться над Приморьем, вызывая местами дожди различной интенсивности. Не исключены грозы, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Примпогода.ру". Ночью осадки пройдут в основном на севере края. Фон минимальных температур существенно не изменится. Днём дожди охватят большую территорию. Жара спадёт, максимальные температуры воздуха понизятся на 2–5 градусов.

Во Владивостоке завтра днём существенных осадков не ожидается, но в послеполуденные часы облачность уплотнится, и ближе к ночи может начаться небольшой дождь. Усилится южный ветер. Минимальная температура воздуха останется в тех же пределах, а максимальная станет ниже на 2–4 градуса, чем сегодня.

На сегодняшний день пожароопасная обстановка в Приморье стабильная. Наблюдается второй, в отдельных районах третий класс пожароопасности леса по метеорологическим условиям. Ожидаемые интенсивные дожди во второй половине недели пройдут не повсеместно, и понизят уровень пожароопасности лишь частично.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]