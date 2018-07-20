Новости Общество

Сегодня, 14:09
 

После небольшой передышки в Приморье опять пошли дожди

После небольшой передышки в Приморье опять пошли дожди

Сегодня, 13 августа, во второй половине дня подойдёт новый фронтальный раздел, на юге Приморского края снова начнутся дожди и к ночи распространятся на большую территорию. Максимальные и минимальные температуры останутся в тех же пределах.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Примпогода.ру", завтра днём в Приморье ожидается погода с переменной облачностью, местами пройдут кратковременные дожди. Максимальная температура будет на 2–4 градуса выше, чем вчера.

Во Владивостоке вчерашний день выдался пасмурным и дождливым, выпало 7 мм. Максимальная температура +18…+20 °C, ночью стала ниже только на 1 градус. Сегодня после обеда в городе снова начнётся дождь, ночью усилится. Температурный фон немного повысится. Завтра утром дождь ещё может задержаться, но потом без существенных осадков. Воздух прогреется до +20…+23 °C, в пригороде на 2–3 градуса теплее.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Facebook,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:


MEDIAMETRICS



Восток 24: Наши вести





В объективе: дети





Детские Вести

Отдых у моря