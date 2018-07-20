После небольшой передышки в Приморье опять пошли дожди
Сегодня, 13 августа, во второй половине дня подойдёт новый фронтальный раздел, на юге Приморского края снова начнутся дожди и к ночи распространятся на большую территорию. Максимальные и минимальные температуры останутся в тех же пределах.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Примпогода.ру", завтра днём в Приморье ожидается погода с переменной облачностью, местами пройдут кратковременные дожди. Максимальная температура будет на 2–4 градуса выше, чем вчера.
Во Владивостоке вчерашний день выдался пасмурным и дождливым, выпало 7 мм. Максимальная температура +18…+20 °C, ночью стала ниже только на 1 градус. Сегодня после обеда в городе снова начнётся дождь, ночью усилится. Температурный фон немного повысится. Завтра утром дождь ещё может задержаться, но потом без существенных осадков. Воздух прогреется до +20…+23 °C, в пригороде на 2–3 градуса теплее.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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