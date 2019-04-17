Дожди с грозами вновь обрушатся на Приморье

Сегодня, 26 августа, над Японским морем будет усиливаться антициклон, в Приморье существенных осадков не ожидается. Днём воздух прогреется до +19…+26 °С. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Примпогода. ру", ближайшей ночью синоптическая ситуация начнёт меняться, дожди начнутся на юге края, и в конце завтрашнего дня охватят большую территорию Приморья. Не исключены грозы. Минимальные значения температур останутся на прежнем уровне, а максимальные немного понизятся.

Во Владивостоке сегодня погода будет хмуриться, не исключён небольшой дождь. День ожидается не таким тёплым, как вчера, максимальная температура воздуха +21…+24 °С. В ближайшие сутки погода в городе испортится. Есть вероятность, что ночью начнётся небольшой дождь, который сохранится большую часть дня. Дождь будет сопровождаться сильным ветром. Температурный фон будет колебаться в приделах +16…+20 °С.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]