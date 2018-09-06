В ближайшее время Приморье накроют грозовые дожди
Сегодня днём и ближайшей ночью над Приморьем будет смещаться высотный центр, дожди возобновятся, в отдельных районах пройдут ливни с грозами. Максимальные температуры немного понизятся, а минимальные останутся на прежнем уроне, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Примпогода.ру".
Во Владивостоке в пятницу утром покапал небольшой дождь, днём погода с прояснениями, а в конце дня снова возможны небольшие осадки. Максимальная температура существенно не изменится.
На реках Приморья отмечается локальные подъёмы уровня воды на 10–40 см без разливов и затоплений прилегающих территорий. В ближайшие сутки из-за дождей большая водность в реках сохранится.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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