Дожди, местами с грозами, сохраняются в Приморье

В минувшие сутки под влиянием китайского циклона, который располагается вблизи западных границ Приморья, в крае местами прошли кратковременные дожди, в западных и центральных районах прогремели грозы. Осадков выпало до 6 мм. Наиболее интенсивные дожди прошли в Яковлевском районе, выпало 13 мм.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Примпогода.ру", сегодня и ближайшей ночью приземный циклон и высотный центры вплотную подойдут к Приморью. Во второй половине дня дожди, местами с грозами, возобновятся и сохранятся первую половину ночи на среду, а затем пойдут на убыль. На побережье туман. Максимальные и температуры останутся на уровне вчерашнего дня, минимальные также существенно не изменятся.

В среду днем холодный высотный циклон будет перемещаться над территорией Приморья и дожди к обеду начнутся снова. Максимальные температуры станут немного ниже, чем сегодня.

Во Владивостоке сегодня и предстоящей ночью будет пасмурно, туман, временами морось, снова может пройти кратковременный дождь. День ожидается на 2-3 градуса холоднее, чем вчера, а ночь останется на уровне минувшей. В среду днем во Владивостоке погода начнет меняться. В облаках появятся разрывы, но небольшой кратковременный дождь не исключен. Станет теплее, +14…+17 °С.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]