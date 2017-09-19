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Дожди и грозы ожидаются в Приморье в ближайшие сутки

Дожди и грозы ожидаются в Приморье в ближайшие сутки

Сегодня китайский циклон будет кружить на северо-восточными провинциями, недалеко от западных границ Приморья. Облачные гряды вихря во второй половине дня накроют край, дожди возобновятся, не исключены грозы. При прояснениях воздух успеет прогреется до +15…+23 °С, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Примпогода.ру".

В ближайшие сутки приземный циклон вместе с высотным будут смещаться над территорией Приморского края. Неустойчивая, временами с дождем погода сохранится. Минимальные температуры останутся на уровне минувшей ночи, а максимальные температуры станут на 1 – 4 градуса ниже.

Во Владивостоке сегодня после обеда рассеется туман, прояснит. Воздух прогреется до +15…+18 °С. В последующие сутки в городе возможен небольшой дождь, снова вернется туман. Ночная температура существенно не изменится, а дневная понизится на 1 — 2 градуса.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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