В ближайшие сутки столбики термометров опустятся до минус 30 градусов в Приморье

Минувшей ночью в Приморье температуры воздуха опустились до −12…−19 °С, на северо-востоке до −22…−25 °С. На побережье тоже стало значительно прохладней, −6…−11 °С. Во Владивостоке к утру столбики термометров опустились до −8…−10 °С.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Примпогода.ру", сегодня днём рост атмосферного давления продолжится, осадков не предвидится. Похолодание в Приморье продолжится. Максимальные температуры воздуха −8…−15 °С, на побережье −3…−8 °С.

В ближайшие сутки в антициклональных условиях осадки исключены. Ночью воздух выхолодится до −17…−24 °С, в горных районах столбики термометров могут опуститься ниже −30 °С. Теплее на побережье, −9…−15 °С. Максимальные температуры останутся на уровне сегодняшнего дня, местами будет холоднее.

Во Владивостоке сегодня и в ближайшие сутки солнечно, но морозно. Ветрено. Обойдётся без осадков. Максимальные значения сегодня станут ниже, −5…−8 °С. В ближайшие сутки температурный фон понизится на 1–3 градуса.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]