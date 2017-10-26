Температуры воздуха в Приморье возвращаются к декабрьской норме

В минувшие сутки на Приморский край распространился отрог азиатского антициклона, который обусловил ясную без осадков погоду. Вслед за уходящим циклоном в нижней тропосфере продолжалось вторжение холодной воздушной массы на Приморье. Температурный фон стал ниже на 6–16 градусов, чем накануне.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Примпогода.ру". сегодня, 19 декабря, погоду в Приморье по-прежнему будет определять гребень антициклона. Осадки исключены. Значения температуры воздуха придут к декабрьской норме. После полудня столбики термометров достигнут отметок −6…−11 °C, в центральных районах −12…−18 °C.

Завтра синоптическая ситуация существенно не изменится. Преимущественно без осадков. Ночью сохранятся крепкие морозы. Днём ветер поменяет своё направление на юго-западное, и максимальные температуры поднимутся выше на 2–4 градуса, чем сегодня.

Во Владивостоке сегодня на 1–3 градуса прохладней, чем вчера. И в ближайшие сутки осадков не предвидится, температурный фон существенно не изменится.

В субботу, 21 декабря, над Приморьем будет проходить неглубокий циклон, который может вызвать местами небольшой снег. Ночь на субботу останется антициклональной и морозной. Фон минимальных температур −16…−21 °С, на северо-востоке до −31 °С. Теплее будет только на побережье. Днём с циклоном придёт более тёплая воздушная масса и максимальные температуры станут выше, чем накануне, 0…−7 °С, на северо-востоке до −15 °С.

В воскресенье на Приморье распространится отрог сибирского антициклона, осадки маловероятны. Ночь останется такой же морозной. Днём фон максимальных температур ожидается ниже, чем в субботу.

В начале следующей недели ситуация изменится, подойдёт новый циклон, и в крае пройдет небольшой снег.

Во Владивостоке в субботу есть вероятность небольшого снега. Ночь умеренно морозная, −8…−10 °С. Днём будет южный ветер и потеплеет до −2…−4 °С. В воскресенье осадков не предвидится, вновь задует свежий северный ветер. Станет холоднее, чем в субботу.

В понедельник, 23 декабря, в столице Приморья погода может ухудшиться, вероятен снег с сильным ветром.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]