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Синоптики вновь уточнили прогноз на выходные

Синоптики вновь уточнили прогноз на выходные

Фото: pixabay.com

В ближайшие выходные дни существенного ухудшения погодных условий в Приморском крае не ожидается.

В субботу, 21 декабря, над Приморьем будет проходить неглубокий циклон, который может вызвать местами небольшой снег. Ночь на субботу останется антициклональной и морозной, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на «Примпогоду».

Фон минимальных температур −16…−21 °С, на северо-востоке до −31 °С. Теплее будет только на побережье.

Днём с циклоном придёт более тёплая воздушная масса и максимальные температуры станут выше, чем накануне, 0…−7 °С, на северо-востоке до −15 °С.

В воскресенье на Приморье распространится отрог сибирского антициклона, осадки маловероятны. Ночь останется такой же морозной.

Днём фон максимальных температур ожидается ниже, чем в субботу.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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