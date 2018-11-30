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Во второй половине дня к Приморью приблизится очередной циклон

Во второй половине дня к Приморью приблизится очередной циклон

Фото: Кубанские новости

Сегодня, 13 декабря, с утра в Приморье солнечно. Во второй половине дня погода начнёт меняться. Из Китая приблизится очередной циклон. Облачности прибавится и в конце дня на западе местами может начаться небольшой снег. Снова ожидается повышение температурного фона, значения максимальных температур станут выше на 1–4 градуса по сравнению со вчерашними.

В ближайшие выходные дни погода в Приморье будет переменчивой. В ночь на субботу атмосферные фронты вызовут местами небольшой и умеренный снег. Ночь станет теплее прошедшей на 5–10 градусов. Днём фронты сместятся на Японское море, и на край распространится гребень антициклона. Снег окончательно закончится. За фронтами вторжения холода не произойдёт, и фон максимальных температур останется на уровне сегодняшнего дня, 0…−5 °С, на северо-востоке −7…−12 °С.

В воскресенье ночью погоду будет определять антициклон, осадков не предвидится. Морозы усилятся, и минимальные значения температур окажутся на уровне минувшей ночи. А днём ядро антициклона сместится на акваторию Японского моря, ветер сменится на южный, с ним придёт тёплая воздушная масса. Максимальные температуры станут ещё выше, чем в субботу.

Во Владивостоке сегодня ожидается тёплый день, после полудня столбики термометров поднимутся до 0…−2 °С. К вечеру облачность увеличится до значительной, с вероятностью около 40 % может пройти слабый снег. В выходные дни во Владивостоке в основном без осадков. Суббота ветреная и немного прохладная: ночная температура −6…−8 °С, дневная −3…−5 °С. В воскресенье ветер стихнет. Ночь станет морознее на 2–3 градуса, а днём потеплеет до 0 °С.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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