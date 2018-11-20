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До конца октября в Приморье сохранится переменчивая погода

До конца октября в Приморье сохранится переменчивая погода

Сегодня, 30 октября, в Приморье в основном без осадков, но местами на северо-востоке небольшой дождь задержится до обеда. Похолодания за фронтом не ожидается, фон максимальных температур останется прежним, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Примпогода.ру".

Во Владивостоке сегодня с утра сохраняется малооблачная и спокойная погода. В дальнейшем облачности прибавится, но существенных осадков не ожидается, усилится ветер. Максимальная температура воздуха останется на уровне вчерашнего дня.

Большую часть ближайшей ночи погоду в Приморье будет определять гребень антициклона. Значения минимальных температур немного понизятся. В последний октябрьский день синоптическая ситуация вновь изменится. Над Приморьем пройдут фронты хабаровского циклона и вызовут в северной половине небольшой дождь. Увеличатся барические градиенты, что приведёт к усилению ветра. Температурный фон станет на 2–4 градуса выше, чем накануне.

В краевой столице завтра преимущественно без осадков, но ветрено. Значения минимальных и максимальных температур станут выше: ночью +7…+9 °С, днём +12…+15 °С.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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