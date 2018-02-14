Штормовой ветер: синоптики рассказали о циклоне, который изменит погоду в крае

Сегодня днем синоптическая ситуация меняется. Отрог антициклона над Приморьем ослабеет, а на юг Японского моря сместится активный циклон. Облачность этого циклона еще ночью накрыла юг края, но обойдется без осадков, однако фон максимальных температур станет немного ниже, чем в понедельник, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Примпогоду.

В ближайшие сутки при переваливании циклона через Японские острова произойдет его сегментация (разделение на два центра). Один из центров циклона пойдет над южной частью Японского моря и углубится на 10 гПа.

На режим осадков в Приморье это существенного влияния не окажет, лишь местами вероятен небольшой снег, но циклон повлияет на ветровой режим, так как в это время над Амурской областью усилится антициклон и над югом Дальнего Востока создадутся большие барические градиенты, что и приведет к усилению ветра в Приморье.

Самый сильный ветер будет наблюдаться во Владивостоке, благодаря его географическим особенностям. Фон минимальных температур останется на прежнем уровне, а максимальные температуры еще понизятся до -1...-6 °С, на севере Приморья до -10 °С.

В ближайшие сутки во Владивостоке пасмурно, преимущественно без осадков и похолодает. Ночью -7...-10 °С, сильный северный ветер добавит ощущение холода и дискомфорта.

Днем в среду преимущественно без осадков, температура -6...-8 °С, ветер усилится до 23 — 28 м/с.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]