Снег ожидается на Крещение во Владивостоке

В ближайшие выходные дни синоптическая ситуация над Приморьем будет непостоянная.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Примпогода.ру", в субботу, 18 декабря, под влиянием антициклона осадков не ожидается. Ночь будет морозная, -19...-27 °С, на северо-востоке -29...-34 °С. На побережье местами -11...-16 °С. Днем в нижней тропосфере северо-западные потоки сменятся на западные, юго-западные и на Приморье начнет поступать более теплая воздушная масса. Дневные температуры станут выше, чем накануне. Фон максимальных температур -1...-8 °С, на севере -9...-13 °С.

В воскресенье завершится период рождественских праздников Крещением Господнем. В этот праздник синоптическая ситуация изменится. На Приморье будет оказывать влияние циклон, смещающийся над акваторией Японского моря. Вихрь в южной половине края вызовет снег, наиболее интенсивный снег ожидается на юго-востоке. Под прикрытием облачности ночью станет теплее, чем в субботу. Север Приморья останется под влиянием поля высокого атмосферного давления, здесь обойдется без осадков, сохранятся крепкие морозы. За циклоном не произойдет вторжения холода и максимальные температуры воздуха останутся на уровне субботы.

Во Владивостоке в субботу малооблачно и спокойно. В ночные часы -11...-14 °С, днем -4...-7 °С. В Крещенскую ночь ожидается несуровая погода: умеренный ветер, не исключен небольшой снег, минимальная температура -9...-12 °С. В первой половине дня еще может сыпать небольшой снег, после обеда прояснит и усилится ветер. Максимальная температура воздуха по сравнению с субботой существенно не изменится.

Сегодня, 15 января, в Приморье погоду определяет поле повышенного атмосферного давления. В крае небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха -4...-14°C.

Во Владивостоке небольшая облачность, без осадков. Ветер северный умеренный до сильного. Температура воздуха -9...-11°С, в утренние часы -16...-18°C.

В ближайшие сутки антициклон над Приморьем ослабеет. Над северными районами края может пройти малоактивный атмосферный фронт и пойти слабый снег. Значения минимальных и максимальных температур повысятся на 1-3 градуса

Во Владивостоке в последующие сутки температурный фон станет выше на 2-3 градуса.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]