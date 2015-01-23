Очередной снег и резкие колебания температур обещают приморцам синоптики

В ближайшие выходные дни существенного ухудшения погодных условий в Приморском крае не ожидается.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Примпогода.ру", в субботу, 21 декабря, над Приморьем будет проходить неглубокий циклон, который может вызвать местами небольшой снег. Ночь на субботу останется антициклональной и морозной. Фон минимальных температур −16…−21 °С, на северо-востоке до −31 °С. Теплее, будет только на побережье. Днём с циклоном придёт более тёплая воздушная масса и максимальные температуры станут выше, чем накануне, 0…−7 °С, на северо-востоке до −15 °С.

В воскресенье на Приморье распространится отрог сибирского антициклона, осадки маловероятны. Ночь останется такой же морозной. Днём фон максимальных температур ожидается ниже, чем в субботу. В начале следующей недели ситуация изменится, подойдёт новый циклон, и в крае может пройти снег.

Во Владивостоке в субботу есть вероятность небольшого снега. Ночь умеренно морозная, −8…−10 °С. Днём будет южный ветер и потеплеет до −2…−4 °С. В воскресенье осадков не предвидится, вновь задует свежий северный ветер. Станет холоднее, чем в субботу. В понедельник, 23 декабря, в столице Приморья погода может ухудшиться, вероятен снег с сильным ветром.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]