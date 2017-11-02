В воскресенье циклон из Китая повысит температурный фон в Приморье

В ночь на субботу погоду в Приморье будет определять антициклон с центром над северо-восточными районами Китая. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу Примгидромета, при малооблачной погоде воздух начнёт интенсивно выхолаживаться, морозы в континентальной части края усилятся до −6…−13 °C, в горных районах до −18 °C. На побережье −1…−5 °C. Днём ядро антициклона сместится на юго-восток Японского моря. После холодной ночи даже при солнечной погоде столбики термометров не поднимутся выше +2…+9 °C.

Ночью в воскресенье, 10 ноября, край ещё останется под влиянием отрога антициклона, осадков не ожидается. Днём с восточных районов Монголии на Китай выйдет циклон и начнёт углубляться. Тёплый фронт циклона приблизится к Приморскому краю. Давление будет падать, прибавится облачности. В нижней тропосфере северо-западные потоки сменяться на юго-западные, и на край начнёт поступать тёплая воздушная масса, температурный фон повысится на 2–5 градусов. В конце дня местами не исключён небольшой дождь.

Во Владивостоке в выходные дни без осадков. В ночь на субботу морозно, −1…−3 °C, днём +4…+6 °C. В воскресенье будет натекать облачность, ветер сменится на юго-восточный и усилится. Значения минимальных и максимальных температур повысятся на 3–6 градусов по сравнению с субботой.

В целом погода не будет мешать отдыху на природе. Но надо учитывать, что в первой половине дня температура воздуха повышается медленно — лучше одеваться потеплее.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]