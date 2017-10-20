Антициклон внесет корректировку в показания термометров





В ближайшие выходные дни в Приморском крае зима немного отступит, — передают «Вести: Приморье» со ссылкой на Примгидромет.

В субботу под влиянием малоактивных фронтальных разделов местами пройдёт небольшой снег. Ночью −12…−19 °С, в горных районах до −24 °С. На побережье −7…−11 °С. Днём на большей территории −2…−8 °С, на северо-востоке до −13 °С.

В ночь на воскресенье на край распространится гребень антициклона, осадки прекратятся. За фронтами вторгнется холодная воздушная масса, и минимальные температуры станут на 2–6 градусов ниже, чем на кануне. Но похолодание будет не таким интенсивным и продолжительным — уже днём над Приморьем расположится ядро антициклона, тропосферная ложбина холода уйдёт на восток, и максимальные значения температур останутся на уровне субботы.

Во Владивостоке в выходные дни осадки маловероятны. Свежий северный ветер. В субботу умеренно морозно: ночью −9…−12 °С, днём −5…−7 °С. В воскресенье на 1–2 градуса прохладней.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]