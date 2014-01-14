Ближайшая ночь будет холодной - в крае объявлен желтый уровень опасности

Резкое похолодание пришло в регион. Сегодня, 5 декабря, в Приморье столбики термометров опустились в разных районах до -31 градуса, на севере идёт небольшой снег.

Сейчас во Владивостоке -18, по ощущениях - холоднее. Усугубляет ситуацию сильный ветер.

Федеральные синоптики объявили в крае жёлтый уровень опасности. Потенциальная угроза будет действовать целые сутки.

Виктор Чулков, пресс-секретарь примгидромета: "Это самая холодная ночь в городе с начала осенне-зимнего периода. Такую погоду обуславливает отток антициклона. К нам воздух поступает не как в начале ноября, с южными потоками. С северным ветром, соответственно, холодные воздушные массы, которые и обуславливают такой температурный фон в Приморье. Ближайшая ночь в крае будет такой же холодной. Во Владивостоке до -16. В крае до -30".

А в ближайшие выходные дни в Приморском крае зима немного отступит. По данным Примгидромета, в субботу под влиянием малоактивных фронтальных разделов местами пройдёт небольшой снег. Ночью −12…−19 °С, в горных районах до −24 °С. На побережье −7…−11 °С. Днём на большей территории −2…−8 °С, на северо-востоке до −13 °С. В ночь на воскресенье на край распространится гребень антициклона, осадки прекратятся. За фронтами вторгнется холодная воздушная масса, и минимальные температуры станут на 2–6 градусов ниже, чем на кануне. Но похолодание будет не таким интенсивным и продолжительным — уже днём над Приморьем расположится ядро антициклона, тропосферная ложбина холода уйдёт на восток, и максимальные значения температур останутся на уровне субботы.

Во Владивостоке в выходные дни осадки маловероятны. Свежий северный ветер. В субботу умеренно морозно: ночью −9…−12 °С, днём −5…−7 °С. В воскресенье на 1–2 градуса прохладней.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]