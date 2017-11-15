Погода изменится в ближайшие сутки
Атмосферное давление над краем растет, на большей территории без осадков. Лишь в центральных районах Приморья небольшой снег задержится. За фронтами вновь вторглась холодная воздушная масса, значения максимальных температур станут ниже на 2–4 градуса, чем вчера. В ближайшие сутки погоду будет определять гребень антициклона, осадков не предвидится, похолодание продолжится, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Примпогоду"
В ночные часы воздух выхолодится до −15…−22 °C, в горных районах столбики термометров опустятся до −30 °C. Теплее всего будет на побережье, −8…−14 °C. День также морозный, −8…−13 °C, на побережье −2…−7 °C.
В ближайшие сутки осадков не ожидается, но холодно и ветрено. Ночью −11…−13 °C, днём −5…−8 °C.
На дорогах местами гололедица.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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