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Сегодня, 13:10
 

В среду синоптики прогнозируют снег в Приморье

В среду синоптики прогнозируют снег в Приморье

Сегодня днем погоду в Приморье будет определять отрог антициклона, ядро которого скатится на акваторию Японского моря. Осадков не предвидится. Ветер изменит свое направление на южное и день ожидается немного теплее, чем вчера.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Примпогода.ру", ближайшей ночью на фоне поля повышенного атмосферного давления будет морозно и без осадков. Фон минимальных температур существенно не изменится. Днем атмосферное давление над Приморьем будет падать, пройдет малоактивный атмосферный фронт, который может вызвать местами небольшой снег. С фронтом придет более теплая воздушная масса и фон максимальных температур станет еще выше, чем сегодня: -3...-8 °С, на юге местами оттепели до 0...+3 °С.

Во Владивостоке в ближайшие сутки - без существенных осадков и станет еще теплее. Ночью мороз ослабеет до -7...-10 °С, днем столбики термометров поднимутся до 0...-3 °С.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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