Ближайшей ночью в Приморье вновь пройдут дожди

Сегодня, 19 августа, и ближайшей ночью к Приморью подойдут новые фронтальные разделы и вызовут местами небольшие и умеренные дожди. Завтра днём в большинстве районов дожди прекратятся, прояснит, воздух прогреется до +20…+29 °С. Минимальные температуры останутся на прежнем уровне.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Примпогода.ру", во Владивостоке сегодня по-прежнему облачно, возможен небольшой дождь. День будет немного теплее, чем вчера. Завтра в краевой столице преимущественно без осадков. Минимальная температура воздуха сохранится на том же уровне. Днём столбики термометров поднимутся до +21…+24 °С.

Паводкоопасная обстановка в Приморье стабилизировалась. На реках края максимальные уровни паводка прошли 17–19 августа. Уровни категории опасного явления сохраняются на реке Раздольная в Уссурийском и Надежденском районах, что приведёт к подтоплению прилегающих к рекам территорий.

Напомним, очередное штормовое предупреждение объявлено на 22-23 августа. По данным Примгидромета, в связи с влиянием активных фронтальных разделов ночью и утром 22 августа во Владивостоке, в южной половине Приморского края и на северо-западе, днём 22 августа и ночью 23 августа на юго-востоке и востоке края ожидаются сильные дожди с количеством 15–45 мм за 12 часов и менее, в отдельных районах очень сильные — 50 мм и более за 12 часов и менее. Дожди будут преимущественно ливневого характера. Местами гроза, ветер при грозе 15–20 м/с.

На реках края ожидается формирование новой волны дождевых паводков, с резкими подъемами уровня воды, с подтоплением интенсивным дождевым и речным стоком участков дорог, сельхозугодий, низководных мостов, пониженным мест в населенных пунктах. На реках южных и западных районов края ожидаются подъемы уровня воды на 2–3,5 м, на реках центральных и восточных районов на 1-2м. Наиболее паводкоопасные районы с возможным достижением критических отметок — Хасанский, Уссурийский, Октябрьский, Пограничный, Ханкайский, Шкотовский, Партизанский, Лазовский.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]