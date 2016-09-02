Две новых тропических депрессии зародились в Тихом океане

В Тихом Океане продолжается тайфунная деятельность, на утро понедельника идет формирование двух тропических депрессий.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на pogoda_25_region, одна маловероятно что будет двигаться в сторону стран АТР, а вот вторая очень вероятно что получит развитие и станет тайфуном, сейчас находится в координатах 11.9°N 142.3°E и постепенно будет набирать силу, одна из математических моделей прогнозирует выход в конце месяца к берегам Японии.

О каком либо влияние на Приморье рано говорить.

Напомним, на 22-23 августа в Приморье объявлено штормовое предупреждение. По данным Примгидромета, в связи с влиянием активных фронтальных разделов ночью и утром 22 августа во Владивостоке, в южной половине Приморского края и на северо-западе, днём 22 августа и ночью 23 августа на юго-востоке и востоке края ожидаются сильные дожди с количеством 15–45 мм за 12 часов и менее, в отдельных районах очень сильные — 50 мм и более за 12 часов и менее. Дожди будут преимущественно ливневого характера. Местами гроза, ветер при грозе 15–20 м/с.

На реках края ожидается формирование новой волны дождевых паводков, с резкими подъемами уровня воды, с подтоплением интенсивным дождевым и речным стоком участков дорог, сельхозугодий, низководных мостов, пониженным мест в населенных пунктах. На реках южных и западных районов края ожидаются подъемы уровня воды на 2–3,5 м, на реках центральных и восточных районов на 1-2м. Наиболее паводкоопасные районы с возможным достижением критических отметок — Хасанский, Уссурийский, Октябрьский, Пограничный, Ханкайский, Шкотовский, Партизанский, Лазовский.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]